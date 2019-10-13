СМИ: санкции США увеличили влияние России в мире

Санкции США против Ирана и Венесуэлы, а также торговая война с Китаем привели к укреплению российской экономики на мировом рынке. Речь идет об энергетическом секторе.
«Некоторые решения Вашингтона непреднамеренно предоставили Москве возможности для расширения энергетического влияния. Санкции против Венесуэлы и Ирана ослабили видных российских конкурентов на рынке нефти», — написало издание National Interest. Журнал отметил, что экономическое противостояние с Америкой заставило Китай больше рассчитывать на «северного соседа». В частности, взаимное увеличение тарифов на производителей сжиженного природного газа подтолкнуло Пекин на покупку акций в российских СПГ-проектах в Арктике.
По некоторым оценкам, санкции США обеспечили российским нефтяным компаниям дополнительную прибыль в 905 млн долларов. При этом сами Соединенные Штаты увеличили потребление российской нефти, преодолев шестилетний максимум в первом квартале 2019 года.
Журнал добавляет, что в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай, став крупнейшим нефтяным партнером Пекина. После запуска в этом году газопровода «Сила Сибири» Пекин по объемам закупки газа займет второе место после Берлина. Также по итогам 2018 года «Газпром» достиг рекордных показателей продаж в Европе.
Торговая война между Китаем и США длится несколько лет. Государства вводят пошлины для товаров, ввозимых в их страны. Кроме того, американские власти вводят жесткие санкции в отношении китайских производителей. В начале августа произошло падение акций США, в связи с чем сотни самых богатых людей планеты за день потеряли 117 млрд долларов.