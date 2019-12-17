Арестованный экс-мэр Челябинска может покинуть СИЗО

Евгений Тефтелев до избрания меры пресечения частично признал вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев и его адвокат попросили смягчить меру пресечения, избранную для экс-чиновника Центральным районным судом. Апелляция поступила 17 декабря.

«Да, апелляция поступила. Содержание ее разгласить не имеем права», — подтвердили «URA.RU» в Центральном райсуде, где было принято решение об аресте Тефтелева. Оттуда апелляция будет передана в вышестоящую инстанцию — Челябинский облсуд.

Получить оперативный комментарий адвоката экс-чиновника Анастасии Татарченко не удалось, ранее она просила для Тефтелева домашний арест. «Евгений Николаевич (Тефтелев — ред.) сейчас не является муниципальным служащим, у него плохое здоровье и оснований для его содержания под стражей нет», — пояснила юрист корреспонденту «URA.RU».

По мнению источника «URA.RU» в правоохранительных органах, решение апелляционной инстанции зависит от событий последних нескольких дней. «Еще до вынесения меры пресечения Тефтелев должен был подписать не только признание вины, но и заключить сделку со следствием. Однако он не успел этого сделать. Теперь вопрос в том, была ли такая сделка заключена после ареста», — пояснил собеседник.

11 декабря Тефтелев был задержан сотрудниками в собственном коттедже в Магнитогорске. Одновременно чекисты и следователи СКР пришли к бывшему начальнику управления капитального строительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову и депутату челябинской гордумы Сергею Селещуку. По версии следствия, он дал «откат» Тефтелеву с контракта на 700 млн рублей на возведение школы в микрорайоне Парковый.