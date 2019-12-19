Уральский завод распродает сотни квартир для работников

Многие сотрудники ПНТЗ не могут выкупить свою квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) продает больше сотни квартир, которые были даны сотрудникам в качестве поощрения. Многие заводчане не могут выкупить жилье из-за его дороговизны, сообщил «URA.RU» источник на предприятии.

Речь идет о продаже 120 квартир в Первоуральске. Несмотря на то, что жилье отдают с дисконтом до 15%, многим жильцам не под силу их выкупить. «У работников есть преимущественное право выкупа, но там „двушки“ и „трешки“, поэтому квартиры слишком дорогие для многих жильцов», — поделился собеседник агентства.

По словам другого информированного источника, узнавшие о ситуации горожане хотят воспользоваться шансом купить квартиру со скидкой. Для этого первоуральцы, у которых есть родные и знакомые среди сотрудников ПНТЗ, просят их оформить доверенность.

Представители ПНТЗ не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» ситуацию. На предприятии попросили отправить письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.