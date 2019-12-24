Экс-мэр Челябинска и его соратник, задержанные ФСБ, могут встретить Новый год дома

Ходатайство адвокатов Евгения Тефтелева рассмотрят до Нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Челябинский областной суд поступили материалы на экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства Евгения Пашкова, арестованных по обвинению в получении взяток. Адвокаты просят изменить своим подзащитным меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест или подписку о невыезде. Если это произойдет, то Новый год Пашков и Тефтелев встретят дома.

«Документы поступили, зарегистрированы. Дата заседания еще не назначена», — подтвердили в пресс-службе облсуда. По данным «URA.RU» апелляции на решение Центрального райсуда, удовлетворившего ходатайство о взятии Тефтелева и Пашкова под стражу, будут рассмотрены до Нового года. «К документам Тефтелева приложат новые справки о его заболеваниях. Уже должна быть оформлена его сделка со следствием», — рассказал «URA.RU» источник в силовых структурах. Адвокаты обвиняемых от общения с прессой отказались еще на первом заседании суда.

Тефтелев, занимавший пост челябинского градоначальника с декабря 2014 по ноябрь 2018 года, был задержан сотрудниками ФСБ 11 декабря. В этот же день задержали Пашкова. Обоим предъявлено обвинение в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

Сам Селещук, давший показания на Тефтелева и Пашкова, от уголовной ответственности освобожден.