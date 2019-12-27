Уральский олигарх попал в топ самых успешных российских миллиардеров десятилетия

Андрей Козицын вошел в топ списка Forbes Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматель, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) оказался на 10 месте топа самых успешных российских миллиардеров 2010-х по версии журнала Forbes.

«Прирост доходов Андрея Козицына за это десятилетие составил 4,6 млрд долларов», — сообщает Forbes. По данным издания, его состояние в целом оценивается в 5,8 млрд долларов. В 2010 году его доходы составляли 1,2 млрд долларов. По мнению журналистов, причиной роста акций компании УГМК стал рост цен на медь, которая используется в сборке электромобилей.

В топ также вошли бизнесмены Владимир Лисин (прирост за десятилетие 5 млрд долларов), Алишер Усманов (5,3 млрд долларов), Виктор Вексельберг (5,5 млрд долларов), Андрей Мельниченко (10,2 млрд долларов), Алексей Мордашов (10,3 млрд долларов), Вагит Алекперов (13,2 млрд долларов). Самыми успешными в этом десятилетии оказались Владимир Потанин (13,5 млрд долларов), Геннадий Тимченко (20,8 млрд долларов) и Леонид Михельсон (22,6 млрд долларов).

Ранее «URA.RU» писало, что Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года. На вершине этого списка оказался Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть, напоминает RT.