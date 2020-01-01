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Путин наградил спасателей за работу на месте взрыва в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс, обрушение дома, последствия взрыва
Награды получат четверо человекФото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» сотрудников МЧС, работавших на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в обнародованном документе. Государственная награда присвоена двум начальникам подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска поисково-спасательной службы Челябинской области Евгению Корягину и Альмиру Тайсину, а также замначальника подразделения Дмитрию Паксюткину. Также медаль «За спасение погибавших» получит спасатель поисково-спасательного отряда Златоуста Анатолий Лихачев.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. По версии следователей, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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