Путин наградил спасателей за работу на месте взрыва в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» сотрудников МЧС, работавших на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в обнародованном документе. Государственная награда присвоена двум начальникам подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска поисково-спасательной службы Челябинской области Евгению Корягину и Альмиру Тайсину, а также замначальника подразделения Дмитрию Паксюткину. Также медаль «За спасение погибавших» получит спасатель поисково-спасательного отряда Златоуста Анатолий Лихачев.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. По версии следователей, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, передает RT.