03 января 2020

Американцы предсказали, какие военные самолеты появятся в России в будущем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, самолет, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
В США предсказали появление у России самолетов Су-60 и МиГ-41Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американский журнал Мilitary Watch составил подборку из боевых самолетов Воздушно-космических сил России, которые появятся или могут появиться в 2020-х годах. В частности, по мнению журналистов из США, в ближайшие годы в РФ появятся истребители Су-60 и МиГ-41.

«До последних лет российский военно-промышленный комплекс в основном модернизировал советские самолеты, но по мере развития мировой авиапромышленности стал все больше сил уделять созданию моделей нового поколения», — цитирует деловая газета «ВЗГЛЯД» публикацию американского журнала. Авторы статьи учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировали о будущем российской военной авиации.

Журналисты пишут, что проектируемый в России бомбардировщик ПАК ДА будет оснащен гиперзвуковыми баллистическими ракетами и станет ответом на китайский H-20 и американский B-21 Raider. Авторы материала предполагают, что в ближайшее время Россия может также выпустить новую модель истребителя МиГ-29 под названием «МиГ-36» или «МиГ-41». «Российская сторона также может заняться модернизацией и истребителя нового поколения Су-57. Кроме того, в настоящее время РФ ведет работы по созданию преемника многоцелевого сверхзвукового самолета Як-141», — добавляют авторы журнала Military Watch.

Ранее журналисты американского издания National Interest заявляли о том, что возможная продажа Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам может стать «худшим кошмаром» России и Китая. Таким способом США решит сразу несколько задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поставки Австралии американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США усилить военную мощь, напоминает агентство Nation News. Аналитики уверены, что российские и китайские военные ведомства могут «прийти в ужас» от подобных перспектив.

Расскажите о новости друзьям
Общество Технологии Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...