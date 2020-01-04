Американцы предсказали, какие военные самолеты появятся в России в будущем

Американский журнал Мilitary Watch составил подборку из боевых самолетов Воздушно-космических сил России, которые появятся или могут появиться в 2020-х годах. В частности, по мнению журналистов из США, в ближайшие годы в РФ появятся истребители Су-60 и МиГ-41.
«До последних лет российский военно-промышленный комплекс в основном модернизировал советские самолеты, но по мере развития мировой авиапромышленности стал все больше сил уделять созданию моделей нового поколения», — цитирует деловая газета «ВЗГЛЯД» публикацию американского журнала. Авторы статьи учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировали о будущем российской военной авиации.
Журналисты пишут, что проектируемый в России бомбардировщик ПАК ДА будет оснащен гиперзвуковыми баллистическими ракетами и станет ответом на китайский H-20 и американский B-21 Raider. Авторы материала предполагают, что в ближайшее время Россия может также выпустить новую модель истребителя МиГ-29 под названием «МиГ-36» или «МиГ-41». «Российская сторона также может заняться модернизацией и истребителя нового поколения Су-57. Кроме того, в настоящее время РФ ведет работы по созданию преемника многоцелевого сверхзвукового самолета Як-141», — добавляют авторы журнала Military Watch.
Ранее журналисты американского издания National Interest заявляли о том, что возможная продажа Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам может стать «худшим кошмаром» России и Китая. Таким способом США решит сразу несколько задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поставки Австралии американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США усилить военную мощь, напоминает агентство Nation News. Аналитики уверены, что российские и китайские военные ведомства могут «прийти в ужас» от подобных перспектив.