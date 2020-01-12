На Алену Косторную обрушилось больше всего критики со стороны японских журналистов Фото: страница А. Косторной во «ВКонтакте»

Японские СМИ обрушились с резкой критикой на юных звезд фигурного катания из России Алену Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову: по мнению журналистов из страны восходящего солнца, российские спортсменки плохо и неуважительно ведут себя на публике.

«Смотря на этих троих фигуристок, я мучилась сомнениями: „Действительно ли это три медалистки фигурного катания во взрослом разряде?“. Косторная держала на коленях смартфон и не отрывала от него взгляд. На вопросы журналистов отвечала монотонно и сухо, даже не пытаясь посмотреть в лицо корреспонденту. Бросилась в глаза поразительная разница между изяществом, проявляемым ею на льду, и таким поведением на пресс-конференции. Трусова держала на коленях собачку и делала вид, что пресс-конференция ее не интересует. И только Щербакова отвечала на вопросы журналистов, прямо смотря им в глаза. А ведь эти девушки — фигуристки из нового поколения, вышедшие уже на новый для себя уровень и поднимающие до него спорт», — пишет журналистка издания Yahoo News Japan Акико Тамура.

По словам Тамуры, Косторной, Трусовой и Щербаковой следует еще многому научиться, чтобы добиться больших успехов. «В спорте от чемпионов требуются особые качества. Талант требует ответственности. Но создается такое впечатление, что пока этому этих девочек не научили», — резюмирует она в своем материале.

Отметим, что все раскритикованные японскими СМИ российские фигуристки входят в группу прославленного тренера Этери Тутберидзе, которая ранее уже подготовила для России таких знаменитых и титулованных спортсменок, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.

Несколько дней назад издание «Спорт-Экспресс» опубликовало интервью с российской фигуристкой Бетиной Поповой, которая выступает в танцах на льду вместе со своим партнером Сергеем Мозговым. Рассуждая о свом виде спорта, она высказалась о своих коллегах — фигуристках, которые работают в группе Тутберидзе. Как отметила Бетина, ей немножко обидно из-за того, что на сегодняшний день огромной популярностью пользуется только женское одиночное катание, хотя и в парных состязаниях конкуренция достаточно высокая. По словам Поповой, тем не менее, она просто преклоняется перед девочками, которые тренируются у Этери Тутберидзе, имея в виду Щербакову, Косторную и Трусову. «Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется», — подчеркнула Бетина.