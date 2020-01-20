Спецавтомобиль на въезде на мусорный полигон Фото: читатели «URA.RU»

Специалисты передвижной лаборатории МЧС прибыли на горящую свалку на севере Екатеринбурга, отравляющую жизнь жителям микрорайнов Эльмаш и Уралмаш. Фото спецавтомобиля на въезде на свалку в редакцию прислали читатели «URA.RU».

В Главном управлении МЧС по Свердловской области подтвердили, что эксперты работали на несанкционированном мусорном полигоне. «Специалисты нашей инженерно-технической лаборатории выезжали сегодня на месте тления на свалке и сделали замеры воздуха, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. — Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано».

При этом, по словам очевидцев, над мусорным полигоном наблюдается задымление (см. ФОТО).

Как сообщало ранее «URA.RU», несмотря на то, что открытое горение мусора на свалке удалось ликвидировать, она по-прежнему остается г«головной болью» администрации: местные и областные власти пока не могут решить, что с ней делать. Многие годы на этой свалке велся нелегальный прием мусора — «URA.RU» публиковало расследование о том, кому это выгодно.

Специалисты провели замеры Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Ни на свалке, ни в в окрестных жилых кварталах превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области