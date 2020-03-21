Экономический кризис: последние новости за 21 марта

Почти девять миллионов человек могут потерять работу в кризис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На закрытии торгов 20 марта на Московской бирже подешевела нефть марки Brent — теперь она продается по 27,38 доллара за баррель, потеряв 3,8%; нефть WTI — стоит 23,66 доллара за баррель. Снижение составило почти 8,7%. Доллар к началу торгового дня стоил 79,12 рубля, но к вечеру вырос на 35 копеек (+0,45%). Евро подешевело на 30 копеек и торгуется по 84,62 рубля (-0,4%).

Какова ситуация в России?

Минэкономики предложило заморозить принятие новых законов из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В перечне для отмены есть норма о взыскании с граждан долгов по ЖКХ через суд (должна была вступить в силу с 30 марта).

Из-за сложных экономических процессов, вызванных в том числе и пандемией коронавируса, под угрозой увольнения оказались почти девять миллионов россиян. Опрос Торгово-промышленной палаты в регионах показал, что каждое третье предприятие малого бизнеса при снижении спроса сможет продержаться лишь один квартал, а половина владельцев этих компаний открыть бизнес в будущем не сможет: после банкротства начать новое дело нельзя в течение трех лет. Правительство планирует признать пандемию форс-мажором при госзакупках, что снизит потери и поможет избежать неустоек и штрафов.

Желание населения подготовиться к грядущему повышению цен вызвало ажиотаж — вместо того, чтобы соблюдать режим изоляции, россияне чаще посещают аптеки и магазины. Наибольшей популярностью пользуются противовирусные препараты и средства гигиены. В продуктовых супермаркетах активно разбирают гречку, консервы, тушенку и туалетную бумагу.

Что происходит в мире?

По мнению директора департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Мартина Мюлейзена, последствия пандемии будут «весьма серьезными» , но мировая экономика сможет с ними справиться. Он уверен, что суть борьбы с кризисом теперь должна заключаться в том, чтобы «ограничить распространение вируса», а центральные банки и правительства стран мира должны координировать предпринимаемые меры.

Ранее о начале экономического кризиса в мире заявлял Институт международных финансов Вашингтона. Рецессия уже наблюдается в Америке, Японии и странах Европы. По оценкам аналитиков, рост мировой экономики из-за развала сделки ОПЕК+ составит не 1,6%, а 0,4%. Однако Россия, по мнению аналитиков американской газеты New York Times, оказалась подготовленной к мировому кризису благодаря западным санкциям.

Чего ждать дальше?

В пятницу, 20 марта, рубль по официальному курсу ЦБ немного укрепился, а паника на рынках ослабла. Однако, несмотря на относительную стабилизацию, финансовые аналитики не рекомендуют скупать подешевевшие акции с расчетом на их рост в дальнейшем, поскольку ценные бумаги еще будут испытывать давление.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что, если американская сланцевая нефть уйдет с рынка, к концу 2020 года стоимость «черного золота» может выйти на уровень 60 долларов за баррель. Текущие цены на нефть считать драматичными Сечин отказывается.

Между тем, эксперты советуют работникам отраслей, пострадавших от коронавируса и экономического кризиса, трудоустраиваться в смежных областях. Из туризма и авиации — в техподдержку, туроператорам — в сферу других продаж, в том числе в онлайн-сервисы. А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, заявил, что в России необходимо провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат, чтобы смягчить последствия обвала рубля на фоне пандемии коронавируса.

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