Операторы связи будут поощрять россиян за соблюдение карантина

Операторы связи будут предоставлять россиянам бонусы во время периода самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Операторы сотовой связи начали поощрять россиян за соблюдение режима карантина. За исправную самоизоляцию абоненты будут получать бонусы и подарки.

«Отказавшимся от перемещений абонентам они [операторы связи] предлагают бонусы и развлечения», — пишет газета «Ведомости».

За каждый день, который будет проведен абонентом в самоизоляции, сотовый оператор «Теле2» будет начислять ему один гигабайт интернет-трафика. Полученные гигабайты можно будет использовать в течение месяца. Для этого нужно не удаляться от базовой геолокации более чем на 500 метров. Отслеживать перемещения будут с помощью регистрации абонентов в зоне действия базовых станции.

Сотовый оператор «Билайн» видоизменил свою акцию «Гиги за шаги». Ранее абонентам начисляли бонусный трафик за то, что они преодолевали определенное расстояние. Теперь оператор будет начислять по 100 мегабайт в день или по три гигабайта в месяц, если абонент в день будет совершать не более 1000 шагов.

Представители «МТС» заявили, что решили привлечь пользователей развлекательным контентом. На своем сайте оператор запустил серию трансляций музыкальных концертов. 29 марта пользователям уже показали юбилейный концерт группы «Чайф», его посмотрело более пяти миллионов человек.

В «Мегафоне» изданию сообщили, что в настоящий момент не планируют запуск каких-либо акций, которые будут стимулировать абонентов оставаться дома.

Ранее сообщалось, что операторы готовили для россиян льготы на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, россиян не будут отключать от услуг при достижении отрицательного баланса во время самоизоляции. Помимо этого, операторы связи, совместно с крупными цифровыми площадками, предоставили россиянам бесплатный доступ к различным сервисам, пишет «Национальная служба новостей». При этом операторы связи предупредили, что падение курса рубля приведет к подорожанию тарифов на 20%, если государство не компенсирует им расходы на обеспечение бесплатного доступа к ряду важных социальных цифровых ресурсов, напоминает сайт vse42.ru.