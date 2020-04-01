В Екатеринбурге закрываются гостиницы из-за карантина и коронавируса

Некоторые отели отправили персонал в вынужденные или плановые отпуска Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гостиницы Екатеринбурга из-за коронавируса и карантинных мер потеряют в апреле почти 90% выручки, из-за чего многие отельеры вынуждены сокращать номерной фонд и закрываться. Об этом URA.RU сообщили представители рынка.

«В апреле количество бронирований чрезвычайно мало. Думаю, будут и отмены. Нас ждет снижение загрузки на 90% и больше. В отелях города часть номеров выведена, часть этажей закрыта полностью, чтобы избежать трат на содержание номеров», — рассказал URA.RU управляющий отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев.

В итоге четверть персонала отеля отправили в вынужденные или плановые отпуска. «Мы минимизируем затраты. Кому-то сократили рабочий день, так как не нужен полный рабочий день для уборки действующего номерного фонда. Мы никого не уволили и пока не планируем. Коллектив хочется сохранить», — заметил Дерендяев.

Коммерческий директор сети USTA Hotels Виктор Салин в беседе с URA.RU уточнил, что гостей чрезвычайно мало, а заселяются в номера сотрудники спецслужб и другие люди, которым разрешено передвигаться по стране. «Никакого делового или познавательного туризма. Наши отели понесли примерно 90% потерь от выручки. Мы еще полмарта работали, там падение на 70% процентов, а в апреле у нас практически никого нет. Три из семи отелей мы закрыли: законсервировали Центральную гостиницу, „Коматек“ и „Премьер“», — уточнил он.

Решить проблему Usta Hotels стараются введением временных акций. «У нас запущены интересные предложения для тех, кто хочет самоизолироваться. У нас есть такие гости. Есть клиенты, которые арендуют номерной фонд в качестве офиса, потому что многие бизнес-центры не работают», — отметил Салин.

Из-за эпидемии коронавируса власти Свердловской области и Екатеринбурга ввели ряд ограничений. С 28 марта по 5 апреля были закрыты ночные клубы, кинотеатры и ТРЦ на Среднем Урале. Ограничение не распространяется на аптеки, магазины по продаже продуктов и непродовольственных товаров, а также на компании, оказывающие ритуальные услуги