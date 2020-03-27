Из-за эпидемии коронавируса власти Свердловской области и Екатеринбурга ввели новые ограничения, которые расширили список недельной давности. URA.RU собрало в одном материале информацию, актуальную для жителей уральской столицы по состоянию на 27 марта.
- Запрет на проведение всех массовых и иных мероприятий на территории региона. Ранее в регионе запретили мероприятия с участием более 1000 человек, что заставило отменить концерты на всех площадках города;
- С 28 марта по 5 апреля будут закрыты ТРЦ, ночные клубы, кинотеатры на Среднем Урале. Ограничение не распространяется на аптеки, магазины по продаже продуктов и непродовольственных товаров, а также на компании, оказывающие ритуальные услуги. По предварительным данным, крупные продуктовые супермаркеты на их территории будут работать. Они будут доступы для горожан;
- В связи со снижением пассажиропотока были отменены четыре железнодорожных маршрута, которые курсируют через столицу Урала. Под отмену попали поезд Екатеринбург — Казань — Екатеринбург с 8 апреля по 23 мая, и рейс Ижевск Екатеринбург — Ижевск с 31 марта по 31 мая;
- Из-за коронавируса перенесено представление замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева элитам УрФО. В Екатеринбург новопоставленный куратор окружного управления придет 3—5 апреля, но утверждение Ткачева в должности состоится только 13—15 апреля;
- Школьники Екатеринбурга, которые с 23 марта отправились на весенние каникулы, останутся дома до 12 апреля включительно. После для учеников будет организовано дистанционное обучение, чтобы они не отстали от программы. Уже известно, что Министерство просвещения России перенесло основной период сдачи экзаменов на две недели. Также мэрия Екатеринбурга на неделю закроет детские сады;
- Вузы Екатеринбурга отправили на каникулы студентов до 5 апреля для профилактики распространения коронавируса. Ранее общежития Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) закрылись до 1 сентября. Студентов вуза выселили из общежитий и отправили в родные города;
- Из-за коронавируса в России президент страны Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. В результате придется уничтожить 300 миллионов страниц газет и около 10 млн плакатов. На страницах изданий были размещены цитатами президента, а также ремарками членов рабочей группы по внесению правок;
- Арбитражный суд Свердловской области ограничил рассмотрение дел и прием посетителей. Теперь он рассматривает дела только из категории безотлагательного характера. Так, например, было перенесено заседание по иску коллектива «Уральских пельменей» к экс-директору Сергею Нетиевскому;
- Перенесены довыборы в областное Заксобрание по Верхнесалдинскому, Невьянскому и Полевскому округах. В ближайшее время будет подготовлена правовая база для переноса голосования;
- Чиновники правительства Свердловской области переходят на работу в удаленном режиме до 12 апреля. Разрешение дано сотрудникам большинства департаментов аппарата губернатора. При этом вице-губернаторы, советники, помощники и секретариат ходят на работу в обычном режиме. Известно, что сотрудникам администрации губернатора Свердловской области запретили совместные обеды из-за коронавируса;
- Администрация Екатеринбурга переходит на дистанционный режим работы. Перевод чиновников будет осуществляться только с их согласия. При этом сотрудников городских учреждений культуры просят написать заявления на отпуска без содержания;
- Будут отменены все заседания думы Екатеринбурга и ее комиссий до 15 апреля. Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов ушел на двухнедельную самоизоляцию;
- Полицейским из гарнизона УМВД по Екатеринбургу запретили покидать пределы города. В выходные дни и на время отпуска сотрудники должны находиться в столице Урала. При этом начальник полиции Екатеринбурга полковник Андрей Швыдченко вышел на работу, несмотря на заграничную командировку;
- Остановлена деятельность учебных заведений Екатеринбургской епархии на Урале. В то же время храмы продолжают работать в обычном режиме;
- Духовное управление мусульман Свердловской области отказалось от проведения коллективной пятничной молитвы до 12 апреля. Останавливается практика общения верующих с дежурными имамами;
- Закрыты театр «Урал Опера Балет», Свердловская филармония, Екатеринбургский цирк, городской Дом музыки и президентский центр Бориса Ельцина (Ельцин Центр). «Коляда-театр» продолжает работу в обычном режиме;
Из-за пандемии коронавируса первыми среди субъектов России ограничения и запреты были введены в Москве. С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Трудоустроенные пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы и не посещать общественные места. Большинство аналогичных запретов теперь вводится и в других регионах страны, в том числе и в УрФО.
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