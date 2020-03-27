26 марта 2020

Что запрещено в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. СПИСОК новых ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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За неполную неделю список ограничений расширился и стал еще жестчеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса власти Свердловской области и Екатеринбурга ввели новые ограничения, которые расширили список недельной давности. URA.RU собрало в одном материале информацию, актуальную для жителей уральской столицы по состоянию на 27 марта.

Из-за пандемии коронавируса первыми среди субъектов России ограничения и запреты были введены в Москве. С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Трудоустроенные пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы и не посещать общественные места. Большинство аналогичных запретов теперь вводится и в других регионах страны, в том числе и в УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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