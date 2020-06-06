Птица змееяд занесена в Красную книгу России Фото: база хищных птиц «Холзан»

Раненого змееяда привезли на базу хищных птиц «Холзан», которая находится в селе Кашино в Свердловской области. Эта птица семейства ястребиных очень редкая и занесена в Красную книгу России.

На видео, которое прислал читатель URA.RU, видно, что у змееяда сломано крыло. Ему требуется помощь ветеринара.

«Вот такую птичку привезли из Башкирии. Нашли ее в окрестностях Уфы, крыло одно сломано. Повезем скоро на операцию в ветеринарную клинику», — говорит представитель базы «Холзан».

Сотрудники базы подчеркнули, что змееяда нет ни в одном зоопарке в России. В странах СНГ такую птицу можно встретить только в зоопарке Ташкента.

Директор базы хищных птиц в Кашино пообещал корреспонденту URA.RU позднее рассказать подробнее о крылатом гостье из Башкирии и о его лечении.

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