Бывший министр обвинила Зеленского в обмане украинцев

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Кадровая политика Владимира Зеленского заключается в том, чтобы «выбирать из плохого худшее» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал убрать из власти чиновников из команды предыдущего главы государства, но не сделал этого. Об этом заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили?» — высказалась она в интервью каналу «112 Украина». Экс-министр подчеркнула, что кадровая политика Зеленского заключается в том, чтобы «выбирать из плохого худшее».

Лукаш отметила, что у власти остались «удобные кому нужно за океаном лица». Бывший министр рассказала, что эти лица связаны с американским магнатом Джорджем Соросом. Также она назвала команду нынешнего президента слабой, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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