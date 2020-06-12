ВОЗ пояснила слова о странной статистике смертности от COVID в РФ

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Там добавили, что Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности. Разработаны детальные руководства, которые принимаются. «Страна делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику», — подчеркнула представитель ВОЗ, добавив, что организация ни в коем случае не имеет к России претензий.

«Что касается смертности в России, эти показатели низкие, и это необычно, это не такая стандартная ситуация. Но из этих факторов очень важно отметить, что огромные возможности тестирования в стране позволили России иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией […] Конечно, они отражают реальную картину», — цитирует Вуйнович bfm.ru.

Сейчас в ВОЗ отмечают, что на самом деле Майкл Райан говорил о «сложности понимания» всей статистики и о том, что позже всем странам придется исследовать ее заново.

Ранее Райан заявил, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания». Многие СМИ отметили, что он усомнился в достоверности российских данных.

Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Высказывание доктора Майкла Райана о «необычной» статистике в стране не так поняли. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ верит российским данным о смертности в стране Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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