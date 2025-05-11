Предложение России вести переговоры с нелегитимным руководством Украины — это уступка со стороны Москвы, а прямой диалог остается единственным путем к миру. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад», — заявил Кнайсль в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что украинская сторона изначально не проявляла заинтересованности в ведении переговоров с российским руководством.
Экс-министр раскритиковала подход Запада, отметив, что ни санкции, ни военная поддержка НАТО не смогли ослабить Россию или ее экономику. Она заявила, что не существует «принудительной дипломатии», и единственным эффективным подходом является прямой диалог, который предлагает Москва. Кнайсль также выразила поддержку тем, кто занимается дипломатической и военной работой, направленной на урегулирование конфликта.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной, не выдвигая предварительных условий. Об этом российский лидер заявил представителям средств массовой информации в Кремле после завершения мероприятий, приуроченных к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инициатива Владимира Путина, предусматривающая организацию прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле 15 мая, подчеркивает серьезность позиции Москвы и ее заинтересованность в достижении мирного урегулирования.
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