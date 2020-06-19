18 июня 2020

Цискаридзе призвал не травить оступившегося Ефремова

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, портрет, цискаридзе николай
Николай Цискаридзе считает, что правосудие должно свершиться без вмешательства извне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе призвал не усугублять тяжелое положение актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП. Как заявил балетмейстер в своем Instagram, стоит перестать устраивать «пляски на костях».

Цискаридзе напомнил, что сам ранее пережил «необоснованную травлю», поэтому знает не понаслышке, «как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать свое имя, потоки грязи». Аварию, случившуюся по вине актера, Цискаридзе назвал трагедией и выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова. «Полностью разделяю ее праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова», — заявил Цискаридзе.

По мнению балетмейстера, сейчас на душе Ефремова «чудовищно моральное состояние», поскольку актер осознает всю тяжесть своего поступка. Однако при этом Цискаридзе отметил, что стоит позволить свершиться правосудию без вмешательств.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, находясь в состоянии опьянения. Водитель машины, в которую врезался актер, погиб в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, напоминает RNS. Позднее актер записал видеообращение, в котором заявил, что не знает, как жить дальше, и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Однако семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП, отказалась от денежной компенсации со стороны Ефремова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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