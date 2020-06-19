Цискаридзе призвал не травить оступившегося Ефремова

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, находясь в состоянии опьянения. Водитель машины, в которую врезался актер, погиб в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, напоминает RNS . Позднее актер записал видеообращение, в котором заявил, что не знает, как жить дальше, и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Однако семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП, отказалась от денежной компенсации со стороны Ефремова.

По мнению балетмейстера, сейчас на душе Ефремова «чудовищно моральное состояние», поскольку актер осознает всю тяжесть своего поступка. Однако при этом Цискаридзе отметил, что стоит позволить свершиться правосудию без вмешательств.

Цискаридзе напомнил, что сам ранее пережил «необоснованную травлю», поэтому знает не понаслышке, «как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать свое имя, потоки грязи». Аварию, случившуюся по вине актера, Цискаридзе назвал трагедией и выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова. «Полностью разделяю ее праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова», — заявил Цискаридзе.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе призвал не усугублять тяжелое положение актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП. Как заявил балетмейстер в своем Instagram, стоит перестать устраивать «пляски на костях».

Николай Цискаридзе считает, что правосудие должно свершиться без вмешательства извне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно