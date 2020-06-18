Семья погибшего в ДТП с Ефремовым снова отказалась от денег

Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа, напоминает РАПСИ . Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru .

Добровинский пояснил, что семья надеется на прекращение всяких домыслов со стороны журналистов по поводу компенсаций. Ранее СМИ со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева распространяли информацию, что якобы родственники погибшего согласились принять материальную помощь.

«Ни я, ни мой сын никаких компенсаций принимать не собираемся», — заявила вдова Захарова Маргарита. По ее словам, мирного урегулирования конфликта не будет. Переписку с Маргаритой Захаровой опубликовал адвокат, сообщает ТАСС.

Семья курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП в центре Москвы, отказалась от денежной компенсации со стороны актера Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

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