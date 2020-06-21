Челябинцы — мастера делать фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В честь всемирного Дня селфи, который отмечается 21 июня, журналисты URA.RU в Челябинске подготовили для наших читателей места, где можно сделать лучшие снимки. Некоторые локации всем знакомы, но есть и такие, о которых наверняка слышали не все.

Одной из самых мистических достопримечательностей Челябинска является заброшенное здание элеватора Госбанка в центре города. Это 40-метровое серое здание с выбитыми окнами, большим балконом и несколькими башенками больше напоминает средневековый замок, чем бывшее зернохранилище. Челябинские строители мечтают снести его и возвести очередную многоэтажку, однако пока власти не поддаются соблазну и запрещают демонтаж исторического здания.

Заброшенное здание элеватора Госбанка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычные селфи можно сделать на фоне «Венера» и «Верблюда». Металлические арт-объекты привезли из Финляндии отец и сын, скульпторы Камиль и Рафаэль Сайфулины. Их работы установили ко Дню города 2014 года. Однако власти не оценили творчество скульпторов. Оба объекта несколько раз сдвигали. Особенно чиновникам не понравился «Венер», которого обозвали «гермафродитом». Он сейчас установлен на площадке у Краеведческого музея со стороны набережной реки Миасс. А верблюд — рядом с Драмтеатром.

«Венер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Верблюд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

20 декабря 2013 года на территории ТРК «Горки» открыли «Знак в Челябинске, рядом с которым все фотографируются» от студии Артемия Лебедева.

Фото: ТРК «Горки» во «ВКонтакте

Множество мест для фото в главном парке Челябинска — имени Гагарина. К примеру, молодожены оставляют замки в знак вечной любви на дереве у карьера.

Парк имени Юрия Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парке Пушкина к международному Дню поцелуев разместили мозаичную композицию «Губы». Там тоже можно сделать необычные фотографии.

Мозаичные «Губы» Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Одна из первых знаковых достопримечательностей, куда стали ездить все молодожены, — «Сфера любви». Ее установили в сентябре 2000 года ко дню празднования 264-летия Челябинска по инициативе бывшего первого вице-мэра Олега Грачева.

Сфера любви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самое популярное место для селфи в Челябинске — пешеходная Кировка в центре города. Там около 30 мест для фото, в том числе нулевая верста, карета, пожарная телега, памятники Левше, музыканту Александру Розенбауму, нищему, чистильщику обуви, а также красивая арка на входе. А самым любимым местом для селфи, особенно у девушек, является скульптура «Кокетка с зеркалом». Любительницы фото встают рядом с модницей и делают снимок зеркала, в котором они отражаются.

«Кокетка с зеркалом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник нищему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU