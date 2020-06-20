19 июня 2020
18 июня 2020

В Челябинской области ребенка ударило током. Теперь ему могут ампутировать кисти рук

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Сысерти. Свердловская область, собака, деревня, электроподстанция
Ребенка, который залез на электроподстанцию, срочно доставили в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Касли (Челябинская область) восьмилетний мальчик залез на электроподстанцию на территории школы. Ребенок получил электрический ожог, теперь ему могут ампутировать кисти рук, сообщил URA.RU источник в местной администрации.

«У ребенка ожоги 40% тела. В случае, если мальчик выживет, ему ампутируют руки», — сообщил инсайдер агентства.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт инцидента. «Ребенок восьми лет госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются», — рассказали URA.RU представители ведомства. Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят беседы с родителями.

Сейчас мальчик находится в челябинской больнице, куда его отвезли с ожогами. Областное отделение минздрава комментариев не дает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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