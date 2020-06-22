Над резиденцией Зеленского предложили поднять флаг ЛГБТ

Бывший депутат Рады Владимир Олейник предложил ЛГБТ-активистам поднять свой радужный флаг над резиденцией президента Украины Владимира Зеленского. Олейник считает, что им все дозволено, поскольку ранее от властей Украины не последовало никакой реакции на акцию, когда те при помощи дрона поднесли к мечу монумента «Родина-мать» радужный флаг своего движения.
Олейник также уточнил, что эта, проведенная в преддверии Дня памяти и скорби, акция стала оскорблением чувств жителей Украины, для которых монумент является одной из святынь. «Сейчас, к сожалению, могут даже на таких святых местах, как Вечный огонь, жарить яичницу. Такие люди есть, а здесь целое движение. Никакой реакции со стороны Зеленского, правительства нет. <…> Пускай этот флаг они поднимут над резиденцией Зеленского. Пусть там он висит вечно», — цитирует Олейника телеканал 360.
Экс-депутат Рады также отметил, что понятие толерантность предусматривает уважение к другим. Он считает, что тех, кто пытается издеваться над святынями, нужно привлекать к ответственности по закону.
Активисты украинской организации KyivPride 22 июня устроили акцию, в рамках которой сняли на видео монумент «Родина-мать» в Киеве с флагом ЛГБТ-сообщества. Видео было опубликовано в социальных сетях.
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