Челябинские ревизоры подали в суд на мэра Миасса

Горигория Тонких обвинили в игнорировании требований КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) подала в суд на мэра Миасса Григория Тонких. Как сообщили URA.RU в КСП, в отношении Тонких хотят возбудить административное дело за неисполнение требований палаты.

«В 2018 году КСП была проведена комплексная ревизия Миасского городского округа. По результатам проверки главе города внесено представление об устранении нарушений, сроки исполнения которого неоднократно переносились», — заявили URA.RU в КСП. В палате отметили, что отдельные нарушения до сих пор не устранены. Так как уважительных причин в мэрии не назвали, в КСП составили протокол на Тонких и отправили в суд.

«Я пока не видел этого протокола», — заявил URA.RU мэр Миасса. Тонких также сообщил, что «получает много бумаг из КСП». «Мы все их отрабатываем», — заявил глава города. От подробных комментариев Тонких воздержался.

КСП проводила проверку, когда главой Миасса был Геннадий Васьков. В ходе проверки было вскрыто много нарушений. Васькову дали месяц на исправление ошибок, но он так и не выполнил указания ревизоров. Новая проверка со стороны КСП легла поводом для отставки Васькова и уголовного дела в отношении него. Сейчас экс-мэр отбывает срок за коррупцию. В сентябре 2018 года главой города был избран Тонких, на которого легли обязанности по устранению недочетов, допущенных предшественником.