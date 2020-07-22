Вирусолог: люди никогда не смогут победить коронавирусы

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На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона человек, напоминает издание « Дни.ру ». В России выявлено более 783 тысяч заболевших. Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что до конца года в РФ создадут 200 миллионов доз препарата от COVID-19, а вакцинируют 50 млн человек, пишет « Утро.ру ».

В качестве примера работы с другими инфекциями Щелканов привел борьбу человечества с натуральной оспой. Как отметил ученый, резервуаром этого вируса являлся человек и оспа не была природно-очаговой — в противном случае, этот вирус не удалось бы полностью уничтожить. «Но если предположить, что вирус оспы обезьян — а так и произойдет рано или поздно — адаптируется в человеческой популяции и будет циркулировать и в обезьянах, и в людях, мы уже не сможем побороть его тем же способом, как и натуральную оспу», — объяснил эксперт. В таком случае, по словам Щелканова, для борьбы с инфекцией придется вакцинировать все человечество и уничтожить всех обезьян — но это не представляется возможным.

«Уже абсолютно ясно, что XXI век будет посвящен постоянному мониторингу серьезнейших биологических угроз, включая коронавирусы», — рассказал « Известиям » Щелканов. По словам специалиста, только таким образом удастся контролировать распространение инфекций, поскольку пока никто в мире не смог победить природно-очаговую инфекцию — то есть вирус, который передается от животных. К таковым, как считает Щелканов, относится и коронавирус: по мнению ученого, SARS-CoV-2 перешел от летучих мышей к панголинам, а потом — к человеку.

За все время человечество не победило ни одной подобной природно-очаговой инфекции, к которым относится коронавирус. Единственная возможность минимизировать риск возникновения новой пандемии — проводить масштабный плановый мониторинг. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

В мире выявлено уже более 14,7 млн заболевших коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

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