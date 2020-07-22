Сыну экс-губернатора Дубровского удалось спасти свой бизнес

Арбитражный суд отказался банкротить фирму Александра Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался признать банкротом фирму «ЧелябСтройКомплект» (ЧСК Магнитогорск), собственником которой является сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр. Такое решение, согласно базе данных суда, было принято 21 июля, передает корреспондент URA.RU.

«Об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве», — указано в карточке суда. Резолютивная часть еще не выложена. Кредиторы могут обжаловать это решение в Восемнадцатом арбитражном суде.

Фирму Дубровского-младшего пытались обанкротить три кредитора — две фирмы из Челябинска и одна из Санкт-Петербурга. Каждой «ЧСК» задолжала деньги — более 620 тысяч рублей ООО «Проминвестрою» (Челябинск), 617 тыс. рублей ООО «Формула тепла» и 2,3 млн рублей ТД «Электротехмонтаж» (Санкт-Петербург). Истцы выиграли дела в суде, но денег не получили.

«ЧСК» — самый крупный актив группы «Синай», принадлежащей семье Дубровских. Когда Дубровский-старший руководил областью, фирма выиграла несколько гостендеров на сотни миллионов рублей. С апреля 2018 года «ЧСК» в госторгах не участвовала.