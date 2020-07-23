Власти края смогут помочь более 2,5 тысяч обманутых дольщиков
В Перми запустят «наземное метро» — S7 сократила более половины сотрудников — Власти помогут дольщикам — Приставы арестовали здание школы — Пермский марафонец-экстремал завоевал «золото». Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:
В Перми будет создано скоростное «наземное метро»
- В Перми по распоряжению врио главы региона Дмитрия Махонина будет запущено скоростное «наземное метро», которое будет включать в себя электропоезда «Ласточка» Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята в правобережной части Перми и Пермь II — Краснокамск. Ожидается, что этими маршрутами смогут воспользоваться до 15 млн человек в год.
Авиакомпания уволила больше половины сотрудников
- Авиакомпания S7 Airlines ликвидировала летное подразделение в Перми, где по соглашению сторон уволились около 60% пилотов. Сокращение в Перми началось еще с мая, когда в штате числилось 30 бортпроводников и столько же вторых пилотов и командиров. Сначала были вынуждены уйти бортпроводники, потом и пилоты.
Власти помогут обманутым дольщикам
- Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев обсудили 22 июля проблемы долевого строительства в регионе. На заседаниях Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков рассмотрят 39 проблемных домов, расположенных на территории Прикамья. В этом году регион увеличил сумму, которая пойдет на помощь дольщикам до 725 млн рублей. Таким образом, власти региона смогут восстановить права более 2,5 тысяч пострадавших дольщиков региона.
Приставы арестовали здание школы в Губахе
- В Губахе судебные приставы наложили арест на здание школы из-за задолженности местной администрации перед физлицом. Трехэтажное здание бывшей школы находится в поселке Нагорнский.
Пермский атлет победил в экстремальном марафоне
- Пермяк Константин Иванов на марафонском забеге «Голден Ринг Ультра Трэйл» в Суздале преодолел 107 километров по пересеченной местности за 8 часов и 53 минуты, что позволило ему завоевать первое место. Всего в соревнованиях участвовали более 4,5 тысяч участников из разных регионов страны.