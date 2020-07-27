В Челябинске отметили День ВМФ
Челябинск отметил День ВМФ — школьника пригласили в академию футбола — молния попала в газопровод — в центре Челябинска произошел инцидент со стрельбой. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:
В Челябинске отметили День ВМФ
- В Саду Победы около мемориала морякам десятки ветеранов разных служб встретились, чтобы отметить профессиональный праздник. По традиции, моряки пришли с семьями, в форме и с флагами. У мемориала ветераны установили маяк. На нем планируют сделать надпись «Родная гавань», чтобы все моряки знали, куда приходить в День ВМФ.
Челябинского школьника пригласили в футбольную академию Александра Мостового
- Челябинский школьник Савва Ярыгин получил предложение продолжить учебу в футбольной академии Александра Мостового.
- Ранее капитан сборной России Артем Дзюба отметил Савву Ярыгина и пригласил его на ближайший матч.
Молния оставила без газа сотни людей
- Два поселка остались без газа из-за удара молнии, которая попала в газопровод. В результате возникшего на месте происшествия пожара без газа остались два поселка.
В центре Челябинска произошла драка со стрельбой
- Утром в субботу, 25 июля, в центре Челябинска произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, после драки, выстрелил из травматического пистолета в оппонента и ранил его в плечо и голову. Стрелок был задержан бойцами Росгвардии.