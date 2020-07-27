26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 27 июля. Школьника позвали в футбольную академию, молния лишила газа жителей двух поселков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, ветераны, моряки
В Челябинске отметили День ВМФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск отметил День ВМФ — школьника пригласили в академию футбола — молния попала в газопровод — в центре Челябинска произошел инцидент со стрельбой. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

В Челябинске отметили День ВМФ

  • В Саду Победы около мемориала морякам десятки ветеранов разных служб встретились, чтобы отметить профессиональный праздник. По традиции, моряки пришли с семьями, в форме и с флагами. У мемориала ветераны установили маяк. На нем планируют сделать надпись «Родная гавань», чтобы все моряки знали, куда приходить в День ВМФ.

Челябинского школьника пригласили в футбольную академию Александра Мостового

Молния оставила без газа сотни людей

В центре Челябинска произошла драка со стрельбой

  • Утром в субботу, 25 июля, в центре Челябинска произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, после драки, выстрелил из травматического пистолета в оппонента и ранил его в плечо и голову. Стрелок был задержан бойцами Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Происшествия Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...