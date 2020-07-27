В Челябинске отметили День ВМФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск отметил День ВМФ — школьника пригласили в академию футбола — молния попала в газопровод — в центре Челябинска произошел инцидент со стрельбой. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

В Челябинске отметили День ВМФ

В Саду Победы около мемориала морякам десятки ветеранов разных служб встретились, чтобы отметить профессиональный праздник. По традиции, моряки пришли с семьями, в форме и с флагами. У мемориала ветераны установили маяк. На нем планируют сделать надпись «Родная гавань», чтобы все моряки знали, куда приходить в День ВМФ.

Челябинского школьника пригласили в футбольную академию Александра Мостового

Молния оставила без газа сотни людей

Два поселка остались без газа из-за удара молнии, которая попала в газопровод. В результате возникшего на месте происшествия пожара без газа остались два поселка.

В центре Челябинска произошла драка со стрельбой