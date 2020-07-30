Дерипаска похвалил правительство Медведева и Шувалова

Олег Дерипаска оценил идею о создании мегарегулятора Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский бизнесмен Олег Дерипаска положительно оценил правительство РФ под председательством Дмитрия Медведева, действовавшего с 2012 по 2018 годы. По мнению предпринимателя, идея Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова о создании финансового мегарегулятора на базе ЦБ была правильной.

В интервью РБК Дерипаска заявил, что долговой рынок, созданный в 2003—2008 годах, сейчас разрушен надолго. И если раньше компании могли обратиться к любой форме участия инвесторов в своих проектах, то сейчас эта возможность отсутствует. По мнению бизнесмена, «кто-то должен заместить этот провал рынка» — поэтому сейчас в дело следует вмешаться Центробанку, который «поглотил в себя» выпуск ценных бумаг.

«Идея правительства Медведева-Шувалова была правильной, когда они попытались создать регулятор. Как я понимаю, это делалось для экономического роста, а не для того чтобы прижать это все до неживого состояния», — считает Дерипаска.

Ранее предприниматель заявил, что Россия слишком слабо противодействует западным санкциям. И в то время, когда на создание санкций в США брошены силы 5000 человек, в России с ними борются только четверо. По мнению Дерипаски, за пять лет санкций российские власти могли бы сделать выводы и «обеспечить реальный экономический суверенитет», пишет «Национальная служба новостей».

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