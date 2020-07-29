Дерипаска возмутился плохой борьбой России против санкций

Россия слишком слабо противодействует западным санкциям. На создание санкций в США брошены силы 5000 человек, а в России с ними борются только четверо, подчеркнул бизнесмен Олег Дерипаска.
«Мы с 2014—2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тысяч человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», — цитирует Дерипаску РБК. Пять лет — достаточный срок, чтобы обеспечить экономике России реальный суверенитет, уверен бизнесмен. Дерипаска подчеркнул, что санкции больно схватили Россию.
При этом реальных предложений по противодействию санкциям бизнесмен не выдвинул. Он только отметил, что нужно реализовать платежные расчеты, которые обеспечат экспорт и импорт, а также цифровые технологии и активы.
Сам Дерипаска находится под санкциями со стороны США. 14 февраля американский Минфин объявил о сохранении пресональных санкций против бизнесмена, пишет агентство Nation news. В июле США усилили давление на Дерипаску и потребовали отстранить его от принятия решений в группе компаний «ГАЗ», в противном случае она останется под санкциями.
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