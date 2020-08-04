04 августа 2020

Назначены новые прокуроры в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, прокуратура челябинской области
В структуре прокуратуры Челябинской области — два назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил Василия Казанчука прокурором Ленинского района Челябинска, Алексея Глазкова — прокурором Кунашакского района. Ранее первый занимал аналогичную должность в Троицке, второй — в Кизильском районе, сообщила URA.RU пресс-секретарь областного надзорного ведомства Наталья Мамаева.

«Генпрокурор РФ назначил на должность прокурора Ленинского района Челябинска Василия Казанчука, освободив его от должности прокурора Троицка, на должность прокурора Кунашакского района — Алексея Глазкова, освободив его от должности прокурора Кизильского района. Оба назначены сроком на пять лет», — сказала Мамаева.

Бывшего прокурора Ленинского района Владислава Мамаева ранее перевели в аппарат областной прокуратуры. Экс-прокурор Павел Киртянов ушел на пенсию.

Казанчук работает в прокуратуре более 19 лет. Трудился в надзорном ведомстве Тракторозаводского района Челябинска. Был прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области. Затем занимал пост зампрокурора Ленинского района Челябинска, после чего был назначен прокурором Троицка.

Глазков служит в силовой структуре 17 лет. В том числе помощником прокурора ЗАТО Снежинск, зампрокурора Сосновского района, прокурором Кизильского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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