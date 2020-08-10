В челябинской колонии нашли труп наркоторговца

Тело мужчины нашли на одном из участков производственной зоны Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области обнаружили мертвым наркоторговца, отбывавшего срок в исправительной колонии. Начата доследственная проверка, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«Тело 41-летнего осужденного обнаружили на территории производственной зоны ИК-21 в Каслинском районе днем 9 августа. Признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также в СК пояснили, что мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. После того, как будет установлена причина смерти, следователи примут процессуальное решение.