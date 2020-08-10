10 августа 2020
09 августа 2020

В челябинской колонии нашли труп наркоторговца

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины нашли на одном из участков производственной зоны Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области обнаружили мертвым наркоторговца, отбывавшего срок в исправительной колонии. Начата доследственная проверка, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«Тело 41-летнего осужденного обнаружили на территории производственной зоны ИК-21 в Каслинском районе днем 9 августа. Признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также в СК пояснили, что мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. После того, как будет установлена причина смерти, следователи примут процессуальное решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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