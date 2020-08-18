Вместо Владимира Мякуша (слева) за фонд поддержки «Единой России» на выборах теперь отвечает Виктор Мамин (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер Челябинского регионального отделения «Единой России» и спикер заксобрания области Владимир Мякуш больше не отвечает за сбор денег в партийную кассу. В связи с тем, что список «ЕР» на выборах в ЗСО возглавил губернатор Алексей Текслер, финансовая составляющая кампании перешла в ведение первого замглавы региона Виктора Мамина.

«Мякуш не сумел собрать достаточно денег на выборы. А кампания близится к пику. С прошлой недели за пополнение фонда поддержки партии (официальное название — „Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития“) отвечает Мамин. Он же согласовывает все расходы на кампанию. Теперь все четко и прозрачно», — сообщил URA.RU источник в избирательном штабе.

Мякуш заявил, что не занимается сбором денег в фонд партии. «Формирование фонда идет согласно плану, и этим занимаются сами кандидаты. Сегодня самым актуальным является не сбор денег, а мобилизация партийных ресурсов для успешного проведения кампании», — сказал он URA.RU.

С начала выборов Мякуш провел серию встреч с кандидатами в ЗСО. Практически на каждой он просил пополнить фонд партии. Однако кандидаты делали это неохотно, поскольку не могли проконтролировать траты. Сам Мякуш уверял, что деньги пойдут исключительно на предвыборную кампанию кандидатов в их округах.

Фонд поддержки партии открыт в 2002 году. Формально им руководит главбух облисполкома «ЕР» Вероника Цагараева. По последним данным, из 40 млн рублей избирательного фонда «Единой России» Фонд внес три миллиона.