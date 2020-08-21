Самое важное в России и в мире на 21 августа. Навального перевозят в Германию, студенты получат высокие стипендии, Ефремов уволил адвоката

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Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Немецкие врачи готовы перевезти перевезти Алексея Навального на лечение в Германию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В анализах Навального нашли химикаты — Лукашенко заявил о вмешательстве США в жизнь Белоруссии — Ефремов отказался от услуг адвокатов — студенческие стипендии приравняют к минимальной зарплате. Все самые интересные и важные новости России и мира на 21 августа — в обзоре URA.RU:

Полиция подтвердила отравление Навального

Лукашенко заявил о вмешательстве США

Актер Ефремов отказался от услуг адвокатов

Стипендии могут приравнять к минимальной оплате труда

В Куштау в Башкирии не будут проводиться работы

  • Шихану Куштау в Башкирии, где жители проводили акции протеста, дадут статус природного памятника, и не будут проводить разработку. Это решение было принято главой республики Радием Хабировым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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