Немецкие врачи готовы перевезти перевезти Алексея Навального на лечение в Германию
В анализах Навального нашли химикаты — Лукашенко заявил о вмешательстве США в жизнь Белоруссии — Ефремов отказался от услуг адвокатов — студенческие стипендии приравняют к минимальной зарплате. Все самые интересные и важные новости России и мира на 21 августа — в обзоре URA.RU:
Полиция подтвердила отравление Навального
- В УВД УМВД по Омской области подтвердили анализы, которые взяли у Алексея Навального. В пробах обнаружен химикат, который мог находиться на пластиковом стаканчике, из которого он пил чай.
- Между тем омский минздрав сообщил, что врачи больницы, где находится Навальный, имеют право не передавать его родственникам, так как несут ответственность за его жизнь.
- В тоже время жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием отпустить Навального на лечение в Германию.
- Позже омские врачи разрешили перевозку Алексея Навального в Германию.
Лукашенко заявил о вмешательстве США
- По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, США управляют протестами в стране,, а европейские страны им подыгрывают.
- Также Лукашенко заявил, что разрешит ситуацию в республике в течение нескольких дней. Он отметил, что обстановку в стране не стоит рассматривать как катастрофичную.
- По информации силовиков самопровозглашенной ЛНР, бойцы «Правого сектора», запрещенной организации на территории РФ, переправляют оружие и боеприпасы в Белоруссию.
- Президент России Владимир Путин заявил, что не допустит, чтобы третьи страны вмешивались во внутренние дела Белоруссии.
Актер Ефремов отказался от услуг адвокатов
- На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП, актер Михаил Ефремов отказался от всех своих адвокатов, в том числе от услуг Эльмана Пашаева.
- В тоже время Ефремов заявил, что во время автокатастрофы он находился на пассажирском сидении.
Стипендии могут приравнять к минимальной оплате труда
- Студенческие стипендии в России могут приравнять к минимальной зарплате в тех регионах России, где профицитный бюджет.
- С 1 сентября ряд регионов России будут выплачивать студентам повышенные стипендии.
В Куштау в Башкирии не будут проводиться работы
- Шихану Куштау в Башкирии, где жители проводили акции протеста, дадут статус природного памятника, и не будут проводить разработку. Это решение было принято главой республики Радием Хабировым.
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