Немецкие врачи готовы перевезти перевезти Алексея Навального на лечение в Германию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В анализах Навального нашли химикаты — Лукашенко заявил о вмешательстве США в жизнь Белоруссии — Ефремов отказался от услуг адвокатов — студенческие стипендии приравняют к минимальной зарплате. Все самые интересные и важные новости России и мира на 21 августа — в обзоре URA.RU:

Полиция подтвердила отравление Навального

Лукашенко заявил о вмешательстве США

Актер Ефремов отказался от услуг адвокатов

На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП, актер Михаил Ефремов отказался от всех своих адвокатов, в том числе от услуг Эльмана Пашаева.

В тоже время Ефремов заявил, что во время автокатастрофы он находился на пассажирском сидении.

Стипендии могут приравнять к минимальной оплате труда

Студенческие стипендии в России могут приравнять к минимальной зарплате в тех регионах России, где профицитный бюджет.

С 1 сентября ряд регионов России будут выплачивать студентам повышенные стипендии.

В Куштау в Башкирии не будут проводиться работы

Шихану Куштау в Башкирии, где жители проводили акции протеста, дадут статус природного памятника, и не будут проводить разработку. Это решение было принято главой республики Радием Хабировым.

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