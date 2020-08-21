Ирина Текслер нарисовала граффити на стене дома в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: Сергей Леонов

Ирина Текслер, супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, и мэр Челябинска Наталья Котова разрисовали стену многоэтажки региональной столицы. Перфоманс прошел в рамках закрытия всероссийского фестиваля «Культурный код». Мероприятие состоялось благодаря победе области в онлайн-голосовании, организованном АНО «Россия — страна возможностей», передает корреспондент URA.RU.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 августа художники со всей страны создали 11 муралов (больших граффити) на фасадах домов по улице Университетская Набережная. Ирина Текслер подчеркнула, что только благодаря жителям, участвовавшим в конкурсе, Челябинск получил фестиваль. «Мы переживали, очень хотели, чтобы этот фестиваль прошел в Челябинске. Город стал ярче, интереснее. Университетская набережная стала музеем под открытым небом. Это новая достопримечательность Челябинска», — заявила супруга губернатора.

Она добавила, что по решению губернатора Алексея Текслера подобные фестивали будут ежегодными. А с 25 августа по 15 сентября пройдет региональный фестиваль граффити в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Бакале.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков назвал безупречной подготовку фестиваля. «Мы показываем пример, как можно легко за две недели преобразить целый микрорайон. Многие художники стремятся приехать на такие фестивали, проявить себя. Благодарю челябинцев. Когда было холодно, выходили люди с пледами, кормили художников шарлоткой», — рассказал он.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Наталья Котова поделилась, что накануне обсуждала, что еще можно украсить. «Продолжим это на пешеходном переходе на перекрестке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Его отремонтируют и нанесут рисунки. Надеемся, горожанам тоже понравится», — сообщила глава. По ее словам, следующим микрорайоном, где можно провести фестиваль граффити, может стать Парковый.

Организатором фестиваля выступила АНО «Россия — страна возможностей», которая развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов. Самый громкий из них — конкурс управленцев «Лидеры России».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU