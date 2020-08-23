Российский президент Владимир Путин рассказал, кто в России активнее всего интересуется армейскими международными играми. Об этом глава государства упомянул в речи на открытии международного военно-технического форума «Армия-2020» и армейских международных игр.
«Захватывающие соревнования армейских специалистов уже завоевали популярность у многочисленных гостей. Особенно у молодежи, сегодняшних школьников и студентов, учащихся колледжей. У ребят, которые занимаются в технических кружках, военно-спортивных секциях», — рассказал Путин в прямом эфире телеканала RT на YouTube.
Армейские игры способствуют укреплению мира между странами и народами, подчеркнул президент. Он также пообещал, что в ходе форума гости увидят возможности российских вооруженных сил. Кроме того, на мероприятии представят достижения оборонной промышленности России и проекты, сделанные вместе с другими странами, заявил Путин.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» открылся 23 августа в Москве. Он продлится до 29 августа. Вместе с ним пройдут международные армейские игры.
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