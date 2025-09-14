Памфилова высказалась об охране участков на выборах бойцами «Ахмата»

Распространяется фейковое видео о якобы привлечении спецподразделения «Ахмат» к охране «особо опасных» избирательных участков в Курской области. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила об этом 14 сентября на брифинге в информационном центре ЦИК.
«Распространилось видео, что спецподразделение "Ахмат" якобы будет охранять какие-то "особо опасные" избирательные участки в Курской области, вот "Ахмату" больше делать нечего, как только участки избирательные охранять", — пояснила Памфилова. Она подчеркнула, что командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов не выступал с подобными комментариями.
Памфилова также отметила, что все необходимые меры безопасности для проведения выборов принимаются на системном уровне. По ее словам, подготовлены резервные помещения для голосования, а избирательные комиссии работают с учетом всех рисков и особенностей текущей обстановки.
Единый день голосования проводится в 81 российском регионе с 12 по 14 сентября. В 20 регионах проходят прямые выборы губернаторов, еще в 11 выберут депутатов региональных парламентов. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о масштабных кибератаках на интернет-ресурсы комиссии в ходе выборов, однако они не повлияли на стабильную работу систем и проведение голосования. Несмотря на попытки дестабилизировать процесс, специалисты обеспечивают защиту инфраструктуры и безопасность избирателей.
