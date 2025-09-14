В Иркутске нашли мертвым пропавшего судью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Курц был найден мертвым спустя несколько дней поисков
Николай Курц был найден мертвым спустя несколько дней поисков Фото:

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший в Иркутске 3 сентября, найден мертвым, сообщает пресс-служба суда. Коллеги сообщили о гибели Курца и выразили соболезнования его семье и близким.

«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича", — говорится в сообщении в telegram-канале инстанции. Прощание с судьей состоится 16 сентября.

По данным коллегии, Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября и с тех пор на связь не выходил. С ноября 2023 года он занимал должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, до этого почти семь лет работал судьей Арбитражного суда Иркутской области. О причинах смерти судьи официальная информация не раскрывается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший в Иркутске 3 сентября, найден мертвым, сообщает пресс-служба суда. Коллеги сообщили о гибели Курца и выразили соболезнования его семье и близким. «С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича", — говорится в сообщении в telegram-канале инстанции. Прощание с судьей состоится 16 сентября. По данным коллегии, Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября и с тех пор на связь не выходил. С ноября 2023 года он занимал должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, до этого почти семь лет работал судьей Арбитражного суда Иркутской области. О причинах смерти судьи официальная информация не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...