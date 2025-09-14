В Иркутске нашли мертвым пропавшего судью

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший в Иркутске 3 сентября, найден мертвым, сообщает пресс-служба суда. Коллеги сообщили о гибели Курца и выразили соболезнования его семье и близким.
«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича", — говорится в сообщении в telegram-канале инстанции. Прощание с судьей состоится 16 сентября.
По данным коллегии, Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября и с тех пор на связь не выходил. С ноября 2023 года он занимал должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, до этого почти семь лет работал судьей Арбитражного суда Иркутской области. О причинах смерти судьи официальная информация не раскрывается.
