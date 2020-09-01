В России появится новый закон о правительстве

После внесения поправок в Конституцию РФ появится новый закон «О Правительстве Российской Федерации». Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы Павел Крашенинников.
«Будет новый закон „О Правительстве“, потому что [в действующий] вносить много поправок сложно. Будет новый. Там кроме формирования правительства надо указывать, чем занимаются федеральные министры, вице-премьеры премьер-министр», — сообщил Крашенинников во время лекции в Уральском государственном юридическом университете. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию с мероприятия с депутатом Госдумы.
Из-за угрозы распространения коронавируса голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Они вступили в силу 4 июля, напоминает RT.
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