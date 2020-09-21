21 сентября 2020

В Свердловской области побит рекорд числа тяжелых больных с COVID. Такого не было с августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Растет число тяжелых больных Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выросло число больных коронавирусной инфекцией, состояние которых оценивается как тяжелое. По сообщению регионального штаба по борьбе с COVID, таких больных на 22 сентября насчитывается 102. Похожих цифр не отмечалось с 12 августа — тогда в тяжелом состоянии в больницах находилось 105 свердловчан.

За сутки в регионе выявили 121 случай заражения коронавирусом. «Состояние 102 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. в больницах остаются 401 пациентов. При этом число активных больных продолжает расти.

Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее смертей — 575. С начала эпидемии заболело 28 043 человек. За сутки из больниц выписано 57 свердловчан. Общее число выписанных достигло 21 261.

В больницах находится 401 житель Свердловской области
URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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