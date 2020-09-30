30 сентября 2020
29 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 1 октября. Магнитогорский аэропорт будут ремонтировать, в Копейске водители останутся без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
В Копейске более 100 водителей маршруток могут остаться без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск прибудет вице-премьер — в Копейске маршрутчики останутся без работы — в Магнитогорске реконструируют аэропорт — транссексуала сняли с рейса до Москвы — силовики задержали золототорговцев. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Челябинск посетит федеральный министр

Копейские водители останутся без работы

  • В Копейске без работы с января 2021 года останутся 106 водителей на 53 маршрутках. Администрация города отказывается выполнять предписание облпрокуратуры и не возвращает разрешения на работу маршрутчикам.

Магнитогорский аэропорт начнут реконструировать

Мужчину в женской одежде сняли с рейса Челябинск-Москва

  • Мужчину в женской одежде и макияже сняли с рейса до Москвы за дебош, который он устроил в самолете. Он заявил, что у него сердечный приступ, а после приезда скорой запретил медикам трогать себя и требовал отпустить его на рейс.

ФСБ задержала контрабандистов

  • Сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые занимались незаконной торговлей золотом. У них изъяты слитки массой более четырех килограммов и почти пять миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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