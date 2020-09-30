В Копейске более 100 водителей маршруток могут остаться без работы
В Челябинск прибудет вице-премьер — в Копейске маршрутчики останутся без работы — в Магнитогорске реконструируют аэропорт — транссексуала сняли с рейса до Москвы — силовики задержали золототорговцев. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:
Челябинск посетит федеральный министр
- Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко посетит Челябинск с рабочим визитом 10 октября. Этот визит был запланирован еще весной, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
Копейские водители останутся без работы
- В Копейске без работы с января 2021 года останутся 106 водителей на 53 маршрутках. Администрация города отказывается выполнять предписание облпрокуратуры и не возвращает разрешения на работу маршрутчикам.
Магнитогорский аэропорт начнут реконструировать
- В Магнитогорске в 2021 году начнется ремонт аэропорта. Об этом на встрече в Москве договорились глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и губернатор Алексей Текслер.
Мужчину в женской одежде сняли с рейса Челябинск-Москва
- Мужчину в женской одежде и макияже сняли с рейса до Москвы за дебош, который он устроил в самолете. Он заявил, что у него сердечный приступ, а после приезда скорой запретил медикам трогать себя и требовал отпустить его на рейс.
ФСБ задержала контрабандистов
- Сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые занимались незаконной торговлей золотом. У них изъяты слитки массой более четырех килограммов и почти пять миллионов рублей.
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