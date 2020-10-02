Президент Нагорного Карабаха отправился на фронт

Президент непризнанной Нагорного-Карабахской республики Араик Арутюнян отправился на фронт, где идет противостояние между армянскими и азербайджанскими силами. Вместе с ним к точке соприкосновения выдвинется подразделение спецназа.
«Нация и родина под угрозой. Под угрозой наше право жить и созидать на своей родине», — приводит слова Арутюняна армянское портал Aysor.am. Глава непризнанного государства считает, что на фронте он будет полезнее, чем в тылу. Он назвал конфликт в Карабахе «последним боем» и выразил уверенность, что их силы смогут одержать в нем победу.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Турция пообещала поддержать Азербайджан в конфликте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что главным условием перемирия является уход Турции с Южного Кавказа, передает «Федеральное агентство новостей». А президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что на стороне Азербайджана в военный конфликт вмешивается Турция, пишет агентство Nation News.
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