02 октября 2020

Президент Нагорного Карабаха отправился на фронт

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент непризнанной Нагорного-Карабахской республики Араик Арутюнян отправился на фронт, где идет противостояние между армянскими и азербайджанскими силами. Вместе с ним к точке соприкосновения выдвинется подразделение спецназа.

«Нация и родина под угрозой. Под угрозой наше право жить и созидать на своей родине», — приводит слова Арутюняна армянское портал Aysor.am. Глава непризнанного государства считает, что на фронте он будет полезнее, чем в тылу. Он назвал конфликт в Карабахе «последним боем» и выразил уверенность, что их силы смогут одержать в нем победу.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Турция пообещала поддержать Азербайджан в конфликте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что главным условием перемирия является уход Турции с Южного Кавказа, передает «Федеральное агентство новостей». А президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что на стороне Азербайджана в военный конфликт вмешивается Турция, пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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