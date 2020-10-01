Макрон заявил, что в Карабах переброшены 300 сирийских боевиков

Власти Франции располагают доказательствами того, что 300 сирийских наемников переброшены в зону конфликта в Карабахе. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.
«Я могу заявить, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены», — цитирует французского президента ТАСС.
Он уточнил, что все наемники имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории России). По словам Макрон, президент России Владимир Путин тоже располагает этими данными. «Это поведение [Турции] недостойно страны — члена НАТО, мы считаем такие действия совершенно неприемлемыми. Красная линия уже пересечена», — заявил глава Франции.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в зоне Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Страны объявили мобилизацию. С обеих сторон есть жертвы среди военных и гражданского населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что огонь в Нагорном Карабахе прекратится только в том случае, если Армения выведет оттуда войска. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха, отметив, что Анкара поддерживает Баку.
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