Политологи: как Запад использует Навального против России

Алексей Навальный находится в Германии после выхода из комы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Западные страны используют блогера Алексея Навального, чтобы дискредитировать российскую медицину в гонке по созданию вакцин от коронавируса и помешать строительству «Северного-потока 2», заявили URA.RU политологи после сообщений о новых санкциях Европейского союза против России. По мнению экспертов, от решений самого Навального при этом мало что зависит.

«Люди задаются вопросом, почему русские смогли сделать вакцину в экстренном режиме, зарегистрировать ее, продолжая тестировать, а мы должны ждать и умирать. А ответ для них простой, русские все врут, у них везде отрава, поэтому покупать у них вакцину мы не хотим. Но на самом деле это просто не выгодно для глобальных игроков рынка мировой фармы», — сказал URA.RU политолог Алексей Мартынов. Он считает, что санкции против России готовились давно, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2», а Навальный «удачно подвернулся под руку Западу, и его теперь используют».

Аналогичную точку зрения привел политолог Павел Данилин: «Навальный просто инструмент, которого используют». Политологи отмечают, что пребывание Навального в Германии стоит больших денег — клиника «Шарите» в Берлине, где вывели из комы блогера, занимает первое место в рейтинге немецких медицинских учреждений. Политолог Данилин считает, что Навальный получает финансовую помощь от бизнесменов, критично настроенных по отношению к России.

Алексей Навальный был перевезен в немецкую клинику «Шарите» из России после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и он впал в кому. В Европе у Навального обнаружили признаки отравления «Новичком», хотя Россия не имеет этому подтверждения. В результате ЕС намерена ввести санкции против России, по данным New York Times, они коснутся шести высокопоставленных чиновников и силовиков, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.