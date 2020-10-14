Политологи: как Запад использует Навального против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный находится в Германии после выхода из комы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Западные страны используют блогера Алексея Навального, чтобы дискредитировать российскую медицину в гонке по созданию вакцин от коронавируса и помешать строительству «Северного-потока 2», заявили URA.RU политологи после сообщений о новых санкциях Европейского союза против России. По мнению экспертов, от решений самого Навального при этом мало что зависит.

«Люди задаются вопросом, почему русские смогли сделать вакцину в экстренном режиме, зарегистрировать ее, продолжая тестировать, а мы должны ждать и умирать. А ответ для них простой, русские все врут, у них везде отрава, поэтому покупать у них вакцину мы не хотим. Но на самом деле это просто не выгодно для глобальных игроков рынка мировой фармы», — сказал URA.RU политолог Алексей Мартынов. Он считает, что санкции против России готовились давно, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2», а Навальный «удачно подвернулся под руку Западу, и его теперь используют».

Аналогичную точку зрения привел политолог Павел Данилин: «Навальный просто инструмент, которого используют». Политологи отмечают, что пребывание Навального в Германии стоит больших денег — клиника «Шарите» в Берлине, где вывели из комы блогера, занимает первое место в рейтинге немецких медицинских учреждений. Политолог Данилин считает, что Навальный получает финансовую помощь от бизнесменов, критично настроенных по отношению к России.

Алексей Навальный был перевезен в немецкую клинику «Шарите» из России после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и он впал в кому. В Европе у Навального обнаружили признаки отравления «Новичком», хотя Россия не имеет этому подтверждения. В результате ЕС намерена ввести санкции против России, по данным New York Times, они коснутся шести высокопоставленных чиновников и силовиков, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...