Террористы пытались взорвать «Родину-мать» в Волгограде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мамаев курган. Волгоград, родина мать
Боевики ликвидированы силовиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боевики, которые были нейтрализованы в ходе спецоперации ФСБ России в Волгограде, собирались взорвать памятник «Родина-мать». Это стало известно благодаря карте террористов, которая попала на видео, снятое пресс-службой ведомства.

На кадрах видно, как оперативники рассматривают карту террористов, на которой известный монумент был обведен в круг. «Среди целей террористов в Волгограде был монумент „Родина-мать“», — пишет РИА «Новости». Также боевики собирались взорвать здания местных органов власти, общежития военнослужащих и опасные производства.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали главаря ячейки террористов «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической по решению Московского окружного военного суда 05.06.2019 года) и его сообщника. При задержании они пытались извлечь взрывчатое вещество из заранее оборудованного тайника и оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, напоминает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...