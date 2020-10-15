Боевики ликвидированы силовиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боевики, которые были нейтрализованы в ходе спецоперации ФСБ России в Волгограде, собирались взорвать памятник «Родина-мать». Это стало известно благодаря карте террористов, которая попала на видео, снятое пресс-службой ведомства.

На кадрах видно, как оперативники рассматривают карту террористов, на которой известный монумент был обведен в круг. «Среди целей террористов в Волгограде был монумент „Родина-мать“», — пишет РИА «Новости». Также боевики собирались взорвать здания местных органов власти, общежития военнослужащих и опасные производства.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали главаря ячейки террористов «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической по решению Московского окружного военного суда 05.06.2019 года) и его сообщника. При задержании они пытались извлечь взрывчатое вещество из заранее оборудованного тайника и оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, напоминает RT.