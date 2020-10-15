Экс-жена тренера уверена, что он ни в чем не виновен Коллаж: URA.RU

54-летнего тренера из Асбеста Владислава Коршунова осудили за интим с 8-летней воспитанницей. Суд подмосковного Щелково на днях приговорил его к 12 годам лишения свободы. Его родные и родители других воспитанников не верят в справедливость приговора и требуют пересмотра дела. На днях они подали апелляцию, а также обратились к СМИ.

Коршунов долгое время жил в Асбесте, несколько лет назад уехал в Подмосковье. Вел секции легкой атлетики в Щелково и Монино. По версии следствия, летом 2019 года Коршунов после тренировки завел одну из воспитанниц к подсобку, снял с нее шорты и трусы, повернул к себе спиной, разделся сам и совершил действия, имитирующие секс. Через 10 дней все повторилось.

Поначалу девочка молчала о том, что произошло: тренер попросил ее не говорить никому об их «секрете». Но позже рассказала все полиции, а во время следственного эксперимента показала, где и как все происходило, встав на место тренера и поставив на свое место плюшевого мишку.

Коршунов в Щелковском суде Фото: читатели URA.RU

За тренера заступается его бывшая жена Юлия (кроме нее и дочери никого из родных у него не осталось). «Я знаю этого человека много лет, он ни разу в жизни не совершил дурного поступка, — говорит Юлия. — Он искренне любит свою профессию, гордился своими воспитанниками, отношения к детям у него исключительно как к детям. Сейчас такое время, что по ложному обвинению, без доказательств, только потому, что у мамы или у ребенка „больные фантазии“, человека можно на 12 лет лишить свободы».

Основной ее аргумент: обвинение основано исключительно на показаниях пострадавшей девочки, других доказательств (например, биологических следов) не обнаружено. По словам Юлии, в защиту Коршунова высказались его коллеги-тренеры из Асбеста, а также родители других детей, занимавшихся в его секции в Щелково. Мама пострадавшей девочки, к которой URA.RU обратилось за комментарием, отказалась от общения.