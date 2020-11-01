01 ноября 2020

Самое важное в России и в мире на 1 ноября. Упрощено получение детских пособий, ДТП можно оформить онлайн, за коммуналку будут давать компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием 31 телеканала. Челябинск, дпс, дтп, полиция, авария, 31канал
Оформление ДТП в России упростилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России возможно введение новых ограничений из-за коронавируса — две европейские страны ввели карантин — изменились правила оформления ДТП — детские пособия будут выплачивать автоматически — в Приморье зафиксировали массовый мор рыбы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 ноября — в обзоре URA.RU:

Азербайджан выступил против российской помощи Армении

  • По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, у Армении нет оснований просить военной помощи у России в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление Алиев сделал во время встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

В России могут ввести ограничения из-за COVID

  • При росте заболеваемости коронавирусом в России возможно введение новых ограничительных мер. В частности, могут быть закрыты предприятия общепита. Таким мнением с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
  • В тоже время в Москве снижается количество случаев заболеваемости пневмонией. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Еще две страны ввели тотальный карантин

  • Великобритания и Австрия с начала ноября вводят карантин из-за пандемии коронавируса. Там закроются непродовольственные магазины, запрещено проведение массовых мероприятий, а также не будут работать предприятия общепита.

Россияне написали петицию Путину

  • Активисты написали петицию на имя президента РФ Владимира Путина из-за не предоставления должной медицинской помощи. Авторы документа призывают главу государства обратить внимание на «преступное» бездействие Минздрава РФ и правительства.

ДПТ можно будет оформлять удаленно

Детские пособия будут выплачиваться автоматически

  • С 1 ноября малообеспеченные семьи будут получать пособие на детей от трех до семи лет без личного предоставления документов. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Деньги за услуги ЖКХ можно вернуть

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В Приморье зафиксировали массовый выброс рыбы

  • В Шкотовском районе Приморского края экологи обнаружили массовый выброс мелкой рыбы. По их мнению, это вызвано естественными причинами, в частности штормом.

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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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