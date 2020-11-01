В России возможно введение новых ограничений из-за коронавируса — две европейские страны ввели карантин — изменились правила оформления ДТП — детские пособия будут выплачивать автоматически — в Приморье зафиксировали массовый мор рыбы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 ноября — в обзоре URA.RU:
Азербайджан выступил против российской помощи Армении
- По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, у Армении нет оснований просить военной помощи у России в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление Алиев сделал во время встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В России могут ввести ограничения из-за COVID
- При росте заболеваемости коронавирусом в России возможно введение новых ограничительных мер. В частности, могут быть закрыты предприятия общепита. Таким мнением с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
- В тоже время в Москве снижается количество случаев заболеваемости пневмонией. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Еще две страны ввели тотальный карантин
- Великобритания и Австрия с начала ноября вводят карантин из-за пандемии коронавируса. Там закроются непродовольственные магазины, запрещено проведение массовых мероприятий, а также не будут работать предприятия общепита.
Россияне написали петицию Путину
- Активисты написали петицию на имя президента РФ Владимира Путина из-за не предоставления должной медицинской помощи. Авторы документа призывают главу государства обратить внимание на «преступное» бездействие Минздрава РФ и правительства.
ДПТ можно будет оформлять удаленно
- Водители России с 1 ноября могут оформлять извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде, если в нем участвовало два автомобиля, и не было пострадавших. Вызывать для этого сотрудников ГИБДД не нужно.
Детские пособия будут выплачиваться автоматически
- С 1 ноября малообеспеченные семьи будут получать пособие на детей от трех до семи лет без личного предоставления документов. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Деньги за услуги ЖКХ можно вернуть
- Счета за коммунальные услуги можно будет опротестовать, в том случае, если они были предоставлены некачественно. Таким советом с URA.RU поделился член Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин.
Министр транспорта РФ уходит в отставку
- Министр транспорта России Евгений Дитрих в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщили источники, близкие к политику.
Экс-губернатор умер от коронавируса
- Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер от коронавируса. Об этом сообщил источник в областной администрации.
В Приморье зафиксировали массовый выброс рыбы
- В Шкотовском районе Приморского края экологи обнаружили массовый выброс мелкой рыбы. По их мнению, это вызвано естественными причинами, в частности штормом.
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