04 ноября 2020

Памфилова готовится к разговору с Путиным. Глава ЦИК уже ушла на карантин

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин проведет встречу с Эллой Памфиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказали источники в администрации президента (АП) и ЦИКе.

«Глава ЦИКа ушла на карантин сразу после того, как стало известно, что ей в ближайшее время предстоит пообщаться с Владимиром Путиным. <…>. Встреча с Эллой Памфиловой должна пройти после Дня народного единства, отмечавшегося 4 ноября. Дату и формат пока не утвердили», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника из АП. На открытой части встречи будет обсуждаться сентябрьский единый день голосования. На закрытой, предположительно, могут поднять тему выборов в Госдуму-2021, а также вопросы, касающиеся цифровизации выборов и смены нынешнего состава ЦИКа. Его полномочия истекают в марте следующего года.

Источники газеты в администрации президента обладают противоположной информацией о возможных кадровых изменениях в Центризбиркоме. Один из них говорит, что в следующий состав «даже не рассматривают» кандидатуры заместителя председателя комиссии Николая Булаева и секретаря Майи Гришиной. Другой собеседник «Ъ» утверждает, что недавно обсуждалось возможное назначение Булаева главой ЦИК. О судьбе Памфиловой источники ничего не говорят, отмечая, что решение по ее кандидатуре Путин будет принимать лично.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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