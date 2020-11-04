Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказали источники в администрации президента (АП) и ЦИКе.
«Глава ЦИКа ушла на карантин сразу после того, как стало известно, что ей в ближайшее время предстоит пообщаться с Владимиром Путиным. <…>. Встреча с Эллой Памфиловой должна пройти после Дня народного единства, отмечавшегося 4 ноября. Дату и формат пока не утвердили», — пишет «
Источники газеты в администрации президента обладают противоположной информацией о возможных кадровых изменениях в Центризбиркоме. Один из них говорит, что в следующий состав «даже не рассматривают» кандидатуры заместителя председателя комиссии Николая Булаева и секретаря Майи Гришиной. Другой собеседник «Ъ» утверждает, что недавно обсуждалось возможное назначение Булаева главой ЦИК. О судьбе Памфиловой источники ничего не говорят, отмечая, что решение по ее кандидатуре Путин будет принимать лично.
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