Суд по делу о ДТП с челябинским экс-замгубернатора возобновляется

Lexus Андрея Косилова столкнулся с LADA екатеринбуржцев летом 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

В Челябинской области после длительного перерыва возобновляется процесс по делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора региона и директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова. Об этом сообщили URA.RU в Аргаяшском районном суде. В аварии тяжело пострадали несколько молодых жителей соседней Свердловской области.

«Заседание назначено на 13 ноября. Предыдущее должно было состояться 3 сентября, но было отложено в связи с назначением комплексной автовидеотехнической экспертизы», — пояснили в суде. Экспертно-криминалистическому центру ГУ МВД по Челябинской области было предложено дать ответы на три вопросы: на каком расстоянии от Lada Vesta екатеринбуржцев возникла опасная ситуация и переросла в аварийную; какова была скорость обеих машин перед столкновением; мог ли водитель Vesta избежать столкновения, затормозив. Сам Косилов воздержался от комментариев в разговоре с URA.RU.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой серьезно пострадали жители Екатеринбурга. Тяжелее всего пострадала студентка Анастасия Вяткина, которая сейчас проходит длительный курс реабилитации в свердловской клинике доктора Волковой. Прогресс в ее состоянии российские и зарубежные доктора считают настоящим чудом. В начале лечения 1,6 млн рублей на эти цели выплатил сам Косилов, прекратив финансирование с началом суда. Сейчас расходы взял на себя екатеринбургский Фонд Святой Екатерины.