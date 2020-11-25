Из Кургана можно будет улететь в Сочи и Симферополь
Повысятся цены на размещение отходов — будут запущены новые авиарейсы — в регионе запретят курение кальянов — высокопоставленный силовик останется под арестом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:
На полигоне ТБО повысят тариф на размещение отходов
- С 1 января 2021 года будет повышена цена на размещения отходов на МУП «Шуховский полигон». Это изменение будет введено только для промышленных предприятий.
Из Кургана запустят новые авиарейсы
- Авиакомпания «Сибирь» с 1 мая 2021 года запустит новые рейсы из Кургана в Симферополь и Сочи. Они будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A319.
- В то же время авиакомпания Utair объявила об отмене части рейсов по маршруту Москва—Курган—Москва в период с ноября 2020 года по январь 2021 года.
В регионе запретят курение кальянов и вейпов
- Власти региона планируют запретить курение вейпов и кальянов в общественных местах. Такой законопроект был внесен в парламент комитетом по экономической политике.
Суд продлил арест бывшему начальнику регионального главка МЧС
- Городской суд Кургана на два месяца продлил арест экс-начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову, которого обвиняют в коррупции.
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