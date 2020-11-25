25 ноября 2020
24 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 26 ноября. Открываются новые авиарейсы, курение кальянов запретят

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Из Кургана можно будет улететь в Сочи и Симферополь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Повысятся цены на размещение отходов — будут запущены новые авиарейсы — в регионе запретят курение кальянов — высокопоставленный силовик останется под арестом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

На полигоне ТБО повысят тариф на размещение отходов

Из Кургана запустят новые авиарейсы

В регионе запретят курение кальянов и вейпов

Суд продлил арест бывшему начальнику регионального главка МЧС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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