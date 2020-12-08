Полиции разрешат вскрывать квартиры и машины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение Госдумы РФ расширить полномочия сотрудников полиции возмутило соцсети. Пользователи уверены, что сам законопроект противоречит нормам Конституции страны, а сами силовики начнут злоупотреблять новыми привилегиями.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, расширяющий полномочия полиции. В частности, представителям МВД разрешат для задержания подозреваемых проникать в квартиры и другие помещения, вскрывать автомобили, а также представляться гражданам уже после их задержания.

Некоторые сравнили новые полномочия полиции с американскими

Пользователи уверены, что привилегии силовикам противоречат главному документу страны

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